Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde bulunan bir derneğin binası önünde bekleyen Turan G. ve arkadaşı Ömürcan Ö. ile tanımadıkları 3 kişi arasında "küfür etme" nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında, Turan G. ile Ömürcan Ö. pompalı tüfekle yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili olarak O.Ş'yi Şirintepe Mahallesi Özbay Sokak'taki evinde yakaladı. O.Ş'nin otomobilinde yapılan aramada, 1 pompalı tüfek ve 6 dolu kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.