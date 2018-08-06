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Hayalet kasaba hayata döndü

zamanında Fethiye’den göçen Rumların kurduğu ve 100 yıldır da kimsenin yaşamadığı ’de eski bir konak restore edildi ve turizme kazandırıldı

LEVENT SÖKMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
Hayalet kasaba hayata döndü
'da geçtiğimiz günlerde 91 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, mübadele ile Fethiye'deki 'den göç eden Rumların kurdukları köyü de ağır hasar görmüştü. Daha sonra ismi Kayaköy olarak değiştirilen köyde 100 yıllık bir aradan sonra ilk restorasyon tamamlandı. Böylece acıları hâlâ taze olan Nea Makri'lilerin kaybolan hatıralarından biri yeniden hayat bulmuş oldu. ve Yunanistan arasında imzalanan mübadele (nüfus değişimi) anlaşması ile burada yaşayan 6 bin Rum'un terk ettiği Levissi, Türkler'in yerleşmesi ile Kayaköy adını aldı. Ancak bölgeye yerleşen Türkler burada yaşam koşullarına uyum sağlayamayıp başka kentlere göç ettiler. Neredeyse yüz yıldır kimsenin yaşamadığı evlerle dolu olan ve UNESCO'nun "dostluk ve barış köyü" ilan ettiği Kayaköy'de tarihi bir Rum konağı restore edilerek işletme haline getirildi. Rokka adı verilen restoranın müdürü Nevzat Arslan "Kayaköy'ün tarihinin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Terk edilmiş Kayaköy'ü dünyaya hatırlatıyoruz bu da bize gurur veriyor" dedi.

'GLADYATOR' ÇEKİM YAPMIŞTI
Kayaköy, Fethiye'ye gelen turistlerin de uğrak noktalarından biri. Yamaç paraşütü merkezi Babadağ ve Ölüdeniz'e yakın olan tarihi Kayaköy, neredeyse yüz yıldır kimsenin yaşamadığı evlerle dolu olması nedeniyle adeta bir 'hayalet kasaba'ya dönmüş durumda... Dünyaca ünlü aktör ve yönetmen 'un savaşında geçen "" filminin bir bölümü de Kayaköy'de çekilmişti.
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Hayalet kasaba hayata döndü
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