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İlk kurbanlıklar 'a girdi

'na 2 hafta kala Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen büyükbaş hayvanlar 'a giriş yapmaya başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 06:54 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 07:20
İlk kurbanlıklar İstanbul'a girdi

Kurban pazarında yer almak için bayrama 2 hafta kala 'a getirilen kurbanlıklar, gece saat 00.00'dan itibaren şehre girdi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

ve Orman Müdürlüğü ekipleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına hayvan geçişleri denetimlerine başladı.

Yaklaşan öncesi, şap hastalığından ari olan Trakya'ya hayvan geçişi denetimleri sıkılaştırıldı.

SAĞLIK RAPORLARI İNCELENDİ

Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol noktasında denetimler yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan TIR ve kamyonları durdurarak hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol etti.

Trakya'ya geçiş için gerekli belgeleri olmayan araçlara ceza uygulandı.

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İlk kurbanlıklar İstanbul'a girdi
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