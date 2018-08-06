KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2018 ÖSYM KPSS sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

22 Temmuz Pazar Günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans kısmına Genel Kültür Genel Yetenek kısmına 1 milyon 234 bin aday katıldı.

Kamu personeli olmak için sınava giren adaylar aynı gün öğleden sonra 440 bin 324 kişinin daha Eğitim sınavı kısmına katıldılar. Sınav kimine göre zor kimine göre kolaydı ama adaylar sınav streslerini bir nebze de olsa üstünden atmanın rahatlığını yaşadılar. Şimdi ise en çok merak edilen konuların başında KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu geliyor. Bu sorunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik.

2018 ÖSYM KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS lisans sınav sonucu kesin açıklanma tarihi...