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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2018 KPSS sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

2018 lisans sınavı Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar üzerlerindeki heyecanı bir nebzede olsa attılar. 1 milyonu aşkın adayın katıldığı sınavda adaylar olmak için ter döktüler. Sınav stresinden bir nebze de olsa kurtulan adayların şuanda merak ettiği konuların başında ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu geliyor. Peki KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları tarihi belli oldu mu? Tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 09:16
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2018 ÖSYM KPSS sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

Pazar Günü gerçekleştirilen Seçme Sınavı () lisans kısmına Genel Kültür Genel Yetenek kısmına 1 milyon 234 bin aday katıldı.

Kamu personeli olmak için sınava giren adaylar aynı gün öğleden sonra 440 bin 324 kişinin daha Eğitim sınavı kısmına katıldılar. Sınav kimine göre zor kimine göre kolaydı ama adaylar sınav streslerini bir nebze de olsa üstünden atmanın rahatlığını yaşadılar. Şimdi ise en çok merak edilen konuların başında KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu geliyor. Bu sorunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik.

2018 ÖSYM KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS lisans sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS lisans sınav sonucu kesin açıklanma tarihi...

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KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2018 ÖSYM KPSS sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!
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