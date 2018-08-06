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'da fuhuş operasyonu

Operasyonda 5'i 20 şüpheli gözaltına alındı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 11:34
Ordu'da fuhuş operasyonu

'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, imkan sağladıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda 5'i 20 şüpheli gözaltına alındı, 10'u yabancı 15 mağdur kadın emniyete götürüldü. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi. Gözaltındaki 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor, 10 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Ordu'da fuhuş operasyonu
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