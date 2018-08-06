Ordu'da fuhuş operasyonu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, imkan sağladıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda 5'i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı, 10'u yabancı 15 mağdur kadın emniyete götürüldü. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi. Gözaltındaki 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor, 10 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği öğrenildi.

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