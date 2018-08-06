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Turist çetelerine seri operasyon

’da özellikle turistleri hedef alan ve ellerindeki maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 3 çete çökertildi

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
Turist çetelerine seri operasyon
Antalya'da "" ismi verilen seri narkotik operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı. Manavgat'taki operasyonda 14 paket halinde satışa hazır vaziyette ve kurutulmaya bırakılmış 250 gram esrar maddesi bulundu. Konyaaltı'nda yapılan operasyonda ise sentetik ların hammaddesi metamfetamin ve sentetik uyuşturucu bonzai de ele geçirildi. Bir av tüfeği ve iki hassas terazi daha bulundu. Burada gözaltına alınan B.Y.'nin geçmişte işlediği 13 farklı suçtan ötürü toplamda 34 yıl iki ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Kepez'e bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde de bir işyerine yapılan operasyonda ise bir zehir taciri yakalandı. Piyasa değeri 110 bin lira olan bir kilo 80 gram kokain maddesi, uyuşturucu haplar, 12 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan hidroklorür, amonyak, bikarbonat gibi kimyasal maddeler ele geçirildi. "Gün Batımı" ismi verilen üç farklı operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
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Turist çetelerine seri operasyon
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