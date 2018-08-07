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Ayağındaki ye rağmen dehşet saçtı

'da denetim serbestlik yasasından faydalanarak tahliye olan ve ayağında bulunan şahsın karıştığı kavgada tartıştığı gencin babasını başından bıçaklayıp ağır yaraladığı iddia edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 11:14
Ayağındaki elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, denetim serbestlik yasasından faydalanıp tahliye olan ve ayağında elektronik izleme cihazı bulunan M.Ö. ile B.B. arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede B.B. hafif şekilde yaralandı.

TARTIŞMA SONUCU AĞIR YARALANDI

Olay yerinden uzaklaşan B.B., evde bulunan babası Y.B.'ye (56) olayı anlattı. Evden bıçak alarak çıkan Y.B. olay yerine giderek M.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmada iki tarafında bıçak çekmesi üzerine yaşanan arbedede M.Ö., Y.B.'yi kafasından bıçakla ağır şekilde yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi yapıp Devlet Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının, hayati tehlikesinin ettiği öğrenildi. Öte yandan olayın ardından kaçan M.Ö.'nün polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Ayağındaki elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı
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