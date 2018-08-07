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ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () 5 Ağustos'ta yapılan () öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 17:01

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () 5 Ağustos'ta yapılan () öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Ağustos'ta uygulanan KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları, sınava başvuran adayların soruları inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.

Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı vurgulandı.

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KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı
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