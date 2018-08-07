Malkoçoğlu yoğun bakımda

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 81 yaşındaki Cüneyt Arkın
, önceki gün Silivri'deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. KOAH
hastası olan usta sanatçı solunum yetmezliği ile götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alındı. Usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten hastane sahibi milletvekili Dr. Hayati Arkaz, "Geldiğinde şuuru kapalıydı. Koah hastası,hem kalp hem akciğer yetersizliği var. Şu an yoğun bakım
da devam ediyoruz tedavisine. Düne göre daha iyi. Bugün konuştuk, elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. Hem kalpte, hem akciğerde sıkıntı var, ne olacağı belli olmaz ama ciddi bir şekilde tedavi ediliyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Başhekim Halil Narlı da "Yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için iyi ve kötü herhangi bir şey diyemiyorum çok erken" dedi. Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır
ve oğlu Kaan Cüreklibatır
, ünlü aktörün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arkın'ın durumunun iyiye gittiğini söyleyen Kaan Cüreklibatır, "Daha da iyiye gidecek öyle umuyoruz. Çok da iyi bakılıyor hastanede. Bir solumun yetmezliği sorunumuz vardı. Özellikle sıcak aylarda daha da rahatsızlanıyor. Onun için tedavi amaçlı geldik. Ben teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımız aradılar sordular. Yurt içinden yurt dışından çok seveni var onu bugün gördüm. İnanılmaz bir sevgi saygı. Ne mutlu babama gerçekten bu sevgi ve saygıya layık olabilmiş. Babam her zaman 'Türk insanının vefası başka millette yok' dedi. Filmlerinde 'Oğlum biz zaten bunları işledik' derdi. Topumdan aldığı vefayı topluma verdi" diye konuştu.
BİR TANE CÜNEYT ARKIN VAR
Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise, "Maalesef hastanede yoğun bakımda. İyi olacağını umut ediyorum. Herkesin duasını istiyoruz bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz ilgileniyorlar. Ne olsun kimse unutmasın Malkoçoğlu
'nu. Bir tane Cüneyt Arkın var, başka yok, bir daha gelmeyecek" ifadelerini kullandı.