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Otomobilini kurtarmak isterken uçurumdan aşağı yuvarlandı

’nde seyir halindeyken uçurumda askıda kalan otomobilini kurtarmak isteyen sürücü, yaklaşık 30 metre aşağı yuvarlanarak yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 15:51
Otomobilini kurtarmak isterken uçurumdan aşağı yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, idaresindeki otomobilin tekerleği, mevkiinde bir anda uçurumda asılı kaldı. Aracını bulunduğu yerden kurtarmak istediği sırada bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybeden Eşref Gürdal, yaklaşık 30 metre aşağı yuvarlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ...

Yaralı Gürdal'ı kurtarmak için bölgeye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tepeden aşağı yuvarlanan sürücüyü kurtardıktan sonra sedye ve bağlanan halat yardımıyla yola çıkardı. Kurtarıldıktan sonra 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi bölgede yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobilini kurtarmak isterken uçurumdan aşağı yuvarlandı
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