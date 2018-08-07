Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Seri katil olayında son dakika gelişmesi

olayında son dakika gelişmesi

Son dakika haberi... 'de 5 gün önce güvenlik görevlisi 'ın görev yaptığı villanın güvenlik noktasında öldürülmesi olayıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. zanlısı seri katil 'ın daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı kırmızı bisikletiyle olay gününden 3 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:16

Kayapınar'ın olay günü de tüfeğini sepetine koyduğu kırmızı bisikletiyle bölgeye gittiği belirtildi. Burada çevreyi kolaçan eden 'ın, kimsenin olmadığını belirleyince 'ı kulübede öldürdüğü, çok beğendiği silahını da alarak çıktığı ifade edildi.

HURDA VE ATIK TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORMUŞ

2017 ayının Şubat ayında cezaevinden tahliye olan Kayapınar'ın hurda ve atık toplayarak geçimini sağladığı bildirildi. Hamdi Kayapınar'ın Sami Yılmaz'ın silahını da yine bölgede hurda toplarkan görüp beğendiği kaydedildi. Karapınar'ın te kullandığı tüfeğin ise çöpte bulunduğu ifade edildi.


TUTUKLANsevk edilen

Bu arada, adliyeye sevk edilen Hamdi Kayapınar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kayapınar, tutuklanarak cezeaevine kondu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seri katil olayında son dakika gelişmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN