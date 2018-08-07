Seri katil olayında son dakika gelişmesi

Kayapınar'ın olay günü de tüfeğini sepetine koyduğu kırmızı bisikletiyle bölgeye gittiği belirtildi. Burada çevreyi kolaçan eden Hamdi Kayapınar'ın, kimsenin olmadığını belirleyince Sami Yılmaz'ı kulübede öldürdüğü, çok beğendiği silahını da alarak çıktığı ifade edildi.

HURDA VE ATIK TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORMUŞ

2017 ayının Şubat ayında cezaevinden tahliye olan Kayapınar'ın hurda ve atık toplayarak geçimini sağladığı bildirildi. Hamdi Kayapınar'ın Sami Yılmaz'ın silahını da yine bölgede hurda toplarkan görüp beğendiği kaydedildi. Karapınar'ın cinayette kullandığı tüfeğin ise çöpte bulunduğu ifade edildi.



TUTUKLANsevk edilen

Bu arada, adliyeye sevk edilen Hamdi Kayapınar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kayapınar, tutuklanarak cezeaevine kondu.