Son Dakika: Bursa'da dehşet! 4 aydır ayrı yaşadığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Yenişehir'in 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Emrah Y., Bursa'dan gelerek, 4 aydır ayrı yaşadığı eşinin yanında kalan oğullarını görmek istedi. Bu sırada Emrah Y. ile Belma Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Emrah Y., eşini ekmek bıçağıyla kalbinden yaraladı.

ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ SONRA KENDİSİNİ YARALADI!

Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Belma Y., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Eşini öldürdükten sonra kolunu keserek kendisini yaralayan Emrah Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.