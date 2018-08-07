Son dakika: İSKİ'den su kesintisi uyarısı! Sular ne zaman gelecek?

İSKİ, 3. havalimanı çevre yolu inşaatı sebebiyle BEDAŞ tarafından enerji hatlarında yapılacak olan "deplase" çalışmalardan dolayı su kesintisi olacağını duyurdu. Çalışma nedeniyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden bugün 08.00 ile 20.00 saatleri arasında İstanbul'un 20 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Su alamayacak bölgeler şöyle:
Küçükçekmece ilçesi: Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri
Başakşehir ilçesi: İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri
Esenler ilçesi: Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri
Bahçelievler ilçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri
Güngören ilçesi: Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı
Bağcılar ilçesi: Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı
Bakırköy ilçesi: Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri
Esenyurt ilçesi: Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri
Büyükçekmece ilçesi: Karaağaç Mahallesi
Avcılar ilçesi: Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları
Arnavutköy ilçesi: Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri
Çatalca ilçesi: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri
Kağıthane ilçesi: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri
Beyoğlu ilçesi: Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri
Eyüpsultan ilçesi: Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları
Sultangazi ilçesi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri
Bayrampaşa ilçesi: Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri
Gaziosmanpaşa ilçesi: Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri
Şişli ilçesi: 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri
Beşiktaş ilçesi: Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri"