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Son Dakika: Polisin operasyon düzenlediği evde ne ait mezar taşları bulundu

Son dakika haberi... 'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda, ne ait , gözyaşı şişesi ve lahit ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 15:49

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.E. ve Ç.E.'yi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin merkez Melikgazi ilçesine bağlı, Gültepe Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Baskında, ne ait 4 , 1 gözyaşı şişesi ve açılmamış Roma dönemine ait mezarlar ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınırken, eserler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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Son Dakika: Polisin operasyon düzenlediği evde Roma dönemine ait mezar taşları bulundu
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