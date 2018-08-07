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Son Dakika: dan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldü

Son dakika haberi... 'te, ' bulundurmak' suçundan hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan Mustafa K.(27), aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:25

Olay, dün akşam saatlerinde, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar, yerde hareketsiz yatan birini görünce ailelerine haber verdi. Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin, aşırı dozda kullanması sonucu öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise erkek cesedinin, 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan 1 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra yakın zamanda açık cezaevine nakledilen ve dün izinli çıkan hükümlü Mustafa K.'ye ait olduğunu tespit etti. Mustafa K.'nin cansız bedeni, Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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Son Dakika: Uyuşturucudan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldü
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