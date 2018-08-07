Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı

Tarihi
Hasankeyf ilçesinde bulunan ve Ilısu Barajı
'nın suları altında kalmaması için geçen yıl 2 kilometre uzaktaki yeni yerine taşınan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi
'nden sonra bu sefer 540 yıllık Artuklu Hamamı
da aynı yöntemle yeni yerine taşındı. Bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı saat 04.15 sıralarında taşınmaya başlandı. Daha sonra Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla mevcut yerinden 2 bin 950 metre uzağa ve 70 metre üst kota yerleştirildi. Tarihi hamamın taşınma işleminde kullanılan hidrolik sistemin direksiyonuna geçen Bakan Pakdemirli
, bir süreliğine sistemi kullandı.
'DÜNYA'YA ÖRNEK OLDUK'
Bakan Pakdemirli, "Tarihi eserler
imizi özen göstererek taşıyoruz. Tarihini bilmeyen geleceğini tayin edemez. Önce Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık, bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Bu taşımayla beraber enerji arzında ve gıda güvenliği alanında çok büyük bir katkı, aynı zamanda da dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz" dedi. Batman Valisi Ahmet Deniz, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söyledi. Bu eserlerin yanı sıra 6 eserin daha taşınacağını belirten Vali Deniz, "Hasankeyf gerçek anlamda tarihi kimliğini koruyacak. Yeni Hasankeyf turizmin gözbebeği olacak" diye konuştu. DSİ
Genel Müdürü Murat Acu ise, taşıma işleminin 6 saat sürdüğünü belirterek, "DSİ olarak Ilısu Barajında kısmi olarak su tutma işlemine başladık. Aynı zamanda tarihi eserleri taşımaya devam ediyoruz" dedi.
Necdet ÇAKIR