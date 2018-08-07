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Tarihi yeni yerine taşındı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı
Tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve 'nın suları altında kalmaması için geçen yıl 2 kilometre uzaktaki yeni yerine taşınan 550 yıllık 'nden sonra bu sefer 540 yıllık da aynı yöntemle yeni yerine taşındı. Bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı saat 04.15 sıralarında taşınmaya başlandı. Daha sonra ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla mevcut yerinden 2 bin 950 metre uzağa ve 70 metre üst kota yerleştirildi. Tarihi hamamın taşınma işleminde kullanılan hidrolik sistemin direksiyonuna geçen , bir süreliğine sistemi kullandı.

'DÜNYA'YA ÖRNEK OLDUK'
Bakan Pakdemirli, "imizi özen göstererek taşıyoruz. Tarihini bilmeyen geleceğini tayin edemez. Önce Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık, bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Bu taşımayla beraber enerji arzında ve gıda güvenliği alanında çok büyük bir katkı, aynı zamanda da dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz" dedi. Batman Valisi Ahmet Deniz, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söyledi. Bu eserlerin yanı sıra 6 eserin daha taşınacağını belirten Vali Deniz, "Hasankeyf gerçek anlamda tarihi kimliğini koruyacak. Yeni Hasankeyf turizmin gözbebeği olacak" diye konuştu. Genel Müdürü Murat Acu ise, taşıma işleminin 6 saat sürdüğünü belirterek, "DSİ olarak Ilısu Barajında kısmi olarak su tutma işlemine başladık. Aynı zamanda tarihi eserleri taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Necdet ÇAKIR
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Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı
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