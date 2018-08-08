2018 Askeri personel maaşları ne kadar? Uzman çavuş, astsubay, subay maaşları ne kadar oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Hava, Deniz, Kara kuvvetleri komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında çok sayıda askeri personel alımları yapılmaktadır. Son zamanlarda vatandaşların en büyük hayali konumunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 2018 Askeri personel maaşları kaç TL? sorusu geliyor. Peki 2018 Uzman çavuş, astsubay, subay maaşları ne kadar? kaç TL? İşte tüm detaylar...

2018 UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR? KAÇ TL?

Ülkemizde TSK bünyesinde yer alan binlerce uzman çavuş bulunmaktadır. Uzman çavuş alımları ise her yıl dönem dönem açılmaktadır. Uzman çavuş olma hayali bulunan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise Uzman çavuş maaşları geliyor. 2018 Uzman çavuş maaşları ne kadar? diye arama yapan vatandaşlar sorularının cevaplarını bulmaya çalışıyor. Buna göre uzman çavuşlar ülkemizde ortalama olarak 3 bin 500 lira ile 4 bin lira arasında maaş almaktadırlar. Bu tutarlar sınıflarına göre değişiklik gösterebilir.