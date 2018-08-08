Batan tırnak yüzünden parmağı kesilecek

3 senedir büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Ali Kaşıkçı, "Bundan 3 yıl önce bir tırnak batması rahatsızlığım vardı. Arkadaşımın tavsiyesiyle tırnağımı çektirmeye gittim. Hastaneye gittiğimde parmağım çok iltihaplı ve şişti. Benimle ilgilenen doktora sancılarımın olduğunu belirttim. O da bana herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımı söyledi ve tırnağı çekmek istedi. Ameliyathanede değil kendi odasında benim tırnağımı çekti. Çekmesinin üzerinden 1 ay geçmişti ki tırnağım daha çok şişmeye başladı" dedi.