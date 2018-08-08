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Batan tırnak yüzünden parmağı kesilecek

'de tırnak batması şikayetiyle özel bir hastaneye giden Ali Kaşıkçı isimli vatandaş, doktorun hatasından dolayı ayak baş parmağının kesileceğini iddia etti. İzmir Balçova'da yaşayan Ali Kaşıkçı, 3 sene önce ayak baş parmağında tırnak batması şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Kaşıkçı'nın tırnağı çekilirken, Kaşıkçı'nın ağrıları bir türlü dinmedi. Bunun üzerine başka bir hastaneye giden Kaşıkçı, apseli tırnak çekiminden dolayı tırnak iltihabının, kemik içi iltihabına dönüştüğünü öğrendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 12:21
Batan tırnak yüzünden parmağı kesilecek

3 senedir büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Ali Kaşıkçı, "Bundan 3 yıl önce bir tırnak batması rahatsızlığım vardı. Arkadaşımın tavsiyesiyle tırnağımı çektirmeye gittim. Hastaneye gittiğimde parmağım çok iltihaplı ve şişti. Benimle ilgilenen doktora sancılarımın olduğunu belirttim. O da bana herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımı söyledi ve tırnağı çekmek istedi. Ameliyathanede değil kendi odasında benim tırnağımı çekti. Çekmesinin üzerinden 1 ay geçmişti ki tırnağım daha çok şişmeye başladı" dedi.

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Batan tırnak yüzünden parmağı kesilecek
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