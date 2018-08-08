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Göktaşı avcılığı yeniden popülerlik kazandı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Göktaşı avcılığı yeniden popülerlik kazandı
Bıngöl'ün Sarıçiçek köyüne 2015'te düşen meteor taşları köy halkını zengin etmişti. 'nın o dönem 'de araştırmalar yaparak meteor düştüğünü doğrulaması köylülerin talihini döndürmüştü. Köy halkı topladıkları göktaşlarını ABD, Almanya ve Rusya'dan gelen bilim adamlarına gramını 50 dolardan satmıştı. Şimdilerde yeniden popülerlik kazanan göktaşı avcılığı kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin hayallerini süslüyor. Meteor taşı dedektörü ile aramalara çıkan vatandaşlar gökten yağan hazineye ulaşmak için çaba sarf ediyor. Ancak bu o kadar kolay değil. Araştırmalar, göktaşını bulmanın en yüksek olasılığının, meteorun düştüğü anı görmek olduğunu söylüyor.
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Göktaşı avcılığı yeniden popülerlik kazandı
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