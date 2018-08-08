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Jandarma başvuru sonuçları açıklandı! 2018 uzman erbaş sonuçları sorgulama ekranı

Jandarma Genel Komuntanlığı, Temmuz ayı içerisinde yayımladığı ilan ile bünyesine yapılacağını duyurmuş. Yayımlanan personel alımı ilanı kapsamında 2.375 yapılacağı ilan etmişti. Jandarma Uzman erbaş alımı sonuçları, 7 Ağustos 2018 tarihi itibari ile açıklandı. Uzman erbaş alımı sonuçlarını merak eden adaylar, e-Devlet üzerinden sonuçları sorgulayabilir. İşte, 2018 Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 8.8.2018 16:38
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! 2018 JGK uzman erbaş personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce adayın merakla beklediği Jandarma sonuçları açıklandı. Adaylar, uzman erbaş alımı sonuçlarını eDevlet üzerinden sorgulayabilir. , geçtiğimiz ay içerisinde sözleşmeli ilanı duyurmuş ve binlece adaylar ilgili ilana başvurmuştu. Başvurularının 13 Temmuz'da başladığı uzman erbaş alımı sonuçları 7 Ağustos'ta açıklandı. İşte umzan erbaş alımı sonuçları!

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzuna göre başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 7 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir. Buna göre seçme sınavlarına çağırılma işlemleri ise, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurusu yapılacaktır.

Sonuçlar, Jandarma Genel Komutanlığı resmi sitesi olan http://www.jandarma.gov.tr/ adresinde yayınlandı.

Sonuçların belli olmasının ardından adayların gireceği sınavların tarihleri de açıklanacak. Adaylar 27 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasından 20 gün kadar sonra sınavlara girecek. Bu tarih net olmasa da ilk açıklanan bilgilere göre adaylar Ağustos sonunda sınavlara girecek.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ 2018 UYGULANACAK SINAVLAR NELER?

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Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! 2018 JGK uzman erbaş personel alımı sonuçları sorgulama ekranı
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