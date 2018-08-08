Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Japon Sekai yüzde 99.9 Herkül’ün kızı

Japon Sekai yüzde 99.9 Herkül’ün kızı

Ölümünün ardından milli halterci ’nun babası olduğunu iddia eden haklı çıktı. incelemesine göre Mori, yüzde 99.9 Süleymanoğlu’nun kızı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Japon Sekai yüzde 99.9 Herkül’ün kızı
Dünya rekortmeni milli halterci 'nun (50) ölümünün ardından (20) babalık davası açmıştı. Süleymanoğlu'nun Edirnekapı'daki kabri, Mori'nin onun kızı olduğu iddiasıyla açtığı babalık davası kapsamında açılmış ve milli halterciden örneği alınmıştı. Adli tıptaki DNA incelemesi sonucu Mori'nin yüzde 99.9 Süleymanoğlu'nun kızı olduğu belirlendi.

MİRASTAN PAY ALACAK
Raporun, mahkeme dosyasına girmesi ile birlikte Mori de geçen yıl ölen Süleymanoğlu'ndan kalan mirasından pay alacak. Konuya yakın adli bir kaynak, "Raporda çıkan sonuca göre Mori, Süleymanoğlu'nun kızı. Adli tıp raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise mirasın paylaşımına geçilecek" dedi. Mori dışında, Süleymanoğlu'nun ikisi İstanbul'da biri 'da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Rapora göre Mori'yle birlikte Süleymanoğlu'nun üç ayrı kadından 4 çocuğu var. Süleymanoğlu'nun hiçbir kadınla resmi nikahı ise yok. Türk sporunun efsane ismi Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan Süleymanoğlu, "Cep Herkülü" olarak tanınıyordu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japon Sekai yüzde 99.9 Herkül’ün kızı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN