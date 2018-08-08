Muş’ta birçok noktada başlatılan altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Belediye Başkanı Feyat Asya, projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini 2018-2019 yılının kendileri için atılım yılı olduğunu söyledi. İstasyon Caddesi'nde Atatürk Bulvarında üst yapı çalışmalarının aralıksız hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Asya, Bu projemizle orta refüj aydınlatması, kaldırımları, durakları, park ve yeşil alanları ile modern bir bulvar yapıyoruz. Geçen yıl istasyon caddesinde başlatılan içme suyu şebekesi, kanalizasyon, yağmur su kanallarıyla birlikte doğalgaz işlemlerini bitirdiklerini ifade 2018 yılında da bu bütün olarak asfalt, kaldırım, yağmur su kanallarıyla aydınlatma direkleriyle değiştirdiklerini dile getiren Başkan Asya şunları kaydetti:

"Şu anda da geldiğimiz nokta Belediyenin meydanından başlayarak valiliğin önünü kadar çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah kısa sürede asfalt çalışmasına başlayacağız. Bu projemiz bittiğinde bu şehrin prestijli caddesi olan istasyon caddemizi bir bütün olarak elden geçirmiş kaldırımları genişletmiş kaldırım işgalleri yapan esnaflarımızda bu anlamda ciddi manada bizleri katkı sunmak suretiyle kaldırımlarımızı işgalden kurtarıyoruz ve halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. İnşallah daha güzel bir şehir daha güzel bir yaşam alanı ve yaşanabilecek bir il inşa etmek noktasında sona doğru adım adım gidiyoruz."

Yapılan projenin çok sıkıntısı ve meşakkatli bir iş olduğunu hatırlatan Asya, "Vedaş, Telekom, doğalgaz hatları noktasında içme suyun eski şebekelerinde ciddi manada sıkıntılar oluşturdu ve bu sıkıntılarla uğraşa uğraşa geliyoruz esnafımız bir noktada bize çok ciddi manada destek olduklarını görüyoruz. Tabi çalışmalar yapınca çok ciddi meşakkatler yaşıyoruz çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü kaldırımları sökerken, yolları sökerken doz duman nedeniyle insanların yaşamlarına dokunacak sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama bu sıkıntı yaşayan esnaflarımız çok sabır gösterdiler ve yardımcı oldular yanı yıkılmadan yapılmayacağına anlayışı ile bize yaklaşım gösteriyorlar. Bu anlamda esnafımıza teşekkür eseriyoruz söz veriyoruz her şey daha güzel olacak" diye konuştu. Başkan Asya, "Hedef 2019 yılının başlarından şehrin alt yapısının ekseriyeti yapılmış doğalgazın ulaşmadığı mahallemiz olmadığını kanalizasyonun içme suyu şebekelerimizin bittiğini dere ıslahlarımızın bittiğini ve üst yapı noktasında da şu anda bütün mahallerimizde asfalt çalışmalarımız devam etmektedir Muş için 2019 yılı atılım yılı olarak değerlendiriyoruz "dedi.