Seri katil cezaevinden çıktı, 8. cinayeti işledi

Kayseri
'de kız kardeşi dahil 7 kişiyi öldüren seri katil Hamdi Kayapınar
(39), cezaevinden çıktıktan sonra yine kırmızı bisiklet kullanarak aynı yöntemle özel villanın güvenlik görevlisini av tüfeği ile öldürmekten yakalanarak gözaltına alındı. Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta bir villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz
(47) bulunduğu kulübede pompalı tüfekle öldürüldü. Cinayetin ardından Yılmaz'a ait tabancanın da alındığı belirlendi. Polis, bölgedeki 950 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Zanlının kırmızı bir bisikletle olay yerinde keşif yaptığı, ertesi gün yine bisikletle gelerek eldiven ve maske kullanarak Yılmaz'ı av tüfeği ile öldürdüğü belirlendi. Zanlının 1998-2001 arasında Kayseri'de 7 kişiyi öldüren seri katil Hamdi Kayapınar olduğu belirlendi. Kayapınar'ın bu suçlardan dolayı 16 yıl hapis cezası yatıp geçen yılın şubat ayında tahliye olduğu ortaya çıktı. Özel harekât polisleri ve jandarma, düzenledikleri operasyonda zanlıyı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gözaltına aldı. Kayapınar'ın evinde yapılan aramada cinayette kullanılan av tüfeği, maske, eldiven, bisiklet, 83 fişek ve Yılmaz'a ait tabanca bulundu.
ŞUBATTA TAHLİYE EDİLMİŞ
Hamdi Kayapınar "Güvenlik görevlisinin silahını çok beğendim. O yüzden onu öldürüp, silahını aldım" diyerek suçunu itiraf etti. Seri katil Kayapınar ilk olarak 1994'te 11 yaşındaki kardeşi Serkan Kayapınar'ı kıskançlık yüzünden iple boğarak öldürdü. 4 yıl hapis yattıktan sonra şartlı salıverilen Kayapınar, 1998-2001 arasında 6 kişiyi öldürdü. Kayapınar cezaevinden çıktıktan sonra giyim mağazası sahibi Yaşar Sezer'i öldürdü. 6 ay sonra gece bekçisi Memiş Dinçaslan'ı, bir ay sonra da akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan İbrahim Genç'i öldürdü. Kısa süre sonra ise Melikgazi ilçesinde Cafer Şahin ve Abdullah Aslan'ı tüfekle vurarak öldürüp, cesetlerini çöplüğe attı. İnşaat bekçisi Ali Aras'ı da olayı gördüğü için öldüren Kayapınar bir inşatta kıstırılmış, polis memuru İlhan Durus'u bacağından vurarak kaçmıştı. 2002'de yakalanan Kayapınar, iki kez müebbet olmak üzere diğer suçlarla 78 yıl hapse mahkûm edildi. 16 yıl cezaevinde kalan Kayapınar, geçen yıl şubatta tahliye edildi.
'ŞARTLI SALIVERME DAHA SIKI UYGULANMALIYDI'
Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir:
"Bu kişi ilk
suçundan Rahşan Affı diye
bilenen Şartlı Salıverme
Yasası'ndan faydalanmış.
Bu kişi suç işlemeyi alışkanlık
haline getirmiş.
Cezaevinden çıkınca 8'nci cinayetini işlemiş.
Profili bakımından şartla salıverme
hükümlerinin daha sıkı ve katı bir rejime
tabi tutulması isabetli olurdu. Bu kişi, yeni
TCK'ya göre son işlediği suçtan ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası alacak."
'SERİ KATİL ESKİ KANUN YÜZÜNDEN ERKEN ÇIKTI'
Ceza Hukukçusu Avukat Sümer Erol:
"16
yıl sonra şartlı tahliye
olması eski infaz kanunundan
kaynaklanıyor.
Eski kanuna göre iki ya
da üç kez müebbet hapis
cezası alan biri sadece bir müebbet cezasını
çekiyor. Müebbet hapis cezasının eski
kanuna göre süresi 30 yıl. İnfaz kanunu ile
bu cezanın sadece 14 yılını hapiste geçiriyor.
Şimdi eski cezalarla yeni işlediği suçtan
alacağı cezayı birlikte çekecek."
'SALIVERENLERDEN ŞİKÂYETÇİYİM'
Sami
Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, seri katilin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Yıldız Yılmaz, "Eşim emekli olunca ekonomik nedenlerden dolayı güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Eşim şerefli bir Türk askeriydi. 7 kişiyi öldüren bir cani, 16 yıl sonra serbest kalıyor. Ne yazık ki bu kişi topluma salıveriliyor. Ben bu caniyi salan kişilerden şikâyetçiyim. Çocuklarım yetim kaldı. Sorumlular cezasını çeksin. Yaşlılığımızda Aydın Söke
'ye yerleşmeyi hayal ediyordu. Ama bu cani hayallerimizi yıktı" dedi.
KURBANLARINA 'AV' DİYORDU
Hamdi
Kayapınar, seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında, kardeşini öldürüp, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlatmıştı. Kayapınar, öldürdüğü kişileri "av", gasp ettiği para ve eşyaları "av ganimeti" olarak gördüğünü söylemiş, kendisini de "avcı" diye tanımlamıştı.