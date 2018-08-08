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Son dakika: Otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçan sürücü kaçtı

'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilden çıkan sürücü, kaçtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 11:22
Son dakika: Otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçan sürücü kaçtı

Kaza, dün gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi 1006 Sokak'ta meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 EB 5651 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 3 metre yükseklikten Emişyekin Apartmanı'nın bahçesine düştü. Gürültüyü duyup dışarıya çıkan apartman sakinleri, yardım etmek için bahçeye koştu. Ancak, yan yatan otomobilden çıkan sürücünün olay yerinden ayrıldığı görüldü. Çağırılan polis ekipleri, hasar gören otomobilde inceleme yaptı. Ekipler, otomobilin sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Son dakika: Otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçan sürücü kaçtı
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