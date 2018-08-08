YÖKDİL ne zaman yapılacak? - 2018 ÖSYM YÖKDİL sınavı başvuruları başladı

Yükseköğretimde yabancı dil puanına ihtiaç duyan öğrenciler ve akademisyenler, YÖKDİL ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını arıyor. İngilizce'nin dışında Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de gerçekleştirilen YÖKDİL başvuru tarihleri en çok sorgulanan konulardan birisi. Peki, 2018 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, YÖKDİL 2018 başvuru tarihi ve merak edilenler...

YÖK BAŞKANI AÇIKLADI: YÖKDİL NE ZAMAN?

YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç önümüzdeki aylarda yapılacak olan YÖKDİL sınavı düzenleme ve başvuru tarihine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Alana özgü" tek yabancı dil sınavı niteliğinde Yeni YÖK'ün bir projesi olan YÖKDİL Sınavının beşincisi 22 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.Beşinci YÖKDİL Sınavının başvuruları 08-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.Öğrenci ve akademisyen dostu Yeni YÖK" olarak gerçekleştireceğimiz Beşinci YÖKDİL Sınavının akademisyenlerimize hayırlı olmasını dileriz."

YÖKDİL BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR?

YÖK'ten gelen açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı 3 grupta Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca dillerinde yapılacaktır. 5.YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

- Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.

- Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecektir.

- Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

- Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları, sınav kılavuzunun "Engelli / Sağlık Sorunu Olan Adaylara Yönelik Uygulamalar" başlığında açıklanmıştır. Söz konusu adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

- Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.