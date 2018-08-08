Yüksekova’nın kadın futbol takımı

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Hakkarı'deki Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz yıl tescil edildi. İlçe tarihinde ilk kez resmi olarak bir kadın futbol takımı kurulurken, 16-25 yaş arası 30 futbolcunun bulunduğu takım bu yıl Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kadınlar liginin statüsü açıklandıktan sonra Yüksekova kadın futbol takımı bu sezonun ilk çalışmalarına başladı. İlçedeki şehir stadında çalışmalara başlayan kadın futbolcular, teknik sorumlu Metin Kandaş ve yardımcı antrenör Şehriban Ağırbaş yönetiminde yaklaşık iki saat süren antrenmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Antrenmanın ardından kadın futbol takım teknik sorumlusu Metin Kandaş (altta), "Bu yıl 3'üncü ligde şampiyon olup, gelecek sezon 2'nci lige çıkmayı hedefliyoruz. Kızlarımız futbolda söz sahibi olmak istiyor" dedi. Kadın futbolcu Kübra Şen (solda) ise, "Bu yılki çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl büyük başarı elde ederek, 3'üncü lige yükselmeye hak kazandık. İlçemizi bu sene amatör değil, profesyonel olarak temsil edeceğiz. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. İlçenin ilk kadın futbol takımıyız, bu gibi aktivitelerin eksikliğini yıllarca yaşadık" diye konuştu.