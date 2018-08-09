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11 bin li için ülkesine gitti

için ülkesine giden lilerin sayısı 11 bini aştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 10:56
11 bin Suriyeli Kurban Bayramı için ülkesine gitti
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 'na geceden gelen liler, ülkelerine gitmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeliler, 'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.

40 dereceyi aşan sıcakta geçişler sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine geçişleri, 40 dereceyi aşan sıcaklara rağmen sürüyor.
Kilis Valiliği online randevu sistemine şimdiye kadar 50 bin Suriyelinin başvurduğu, bu sabah itibariyle 11 bini aşkın kişinin Suriye'ye geçiş yaptığı belirtildi.

Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında jandarma ve polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerini sağlıyor. Polis ile jandarma geçişlerde yaşlı, hamile ve çocuklu ailelere öncelik veriliyor.
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11 bin Suriyeli Kurban Bayramı için ülkesine gitti
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