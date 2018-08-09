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8-8-8 çılgınlığı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
8-8-8 çılgınlığı
Tüm 'de olduğu gibi da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, 08.08.2018'de hayatlarını birleştirdi. Çekmeköy'de 35, Şişli'de 16 çift 8-8-8 çılgınlığına katıldı. Bu özel tarihte Şişli Evlendirme Dairesi'nde nikahları kıyılan Ayşe Nur Esen (23) ve Samet Doğan (23) çifti, "İleride çocuklarımıza anlatmak ve hatıra olması için bugünü seçtik. Özel tarihi almak için 5-6 ay öncesinden çalışma yaptık. Memleketimizin olması sebebiyle 18 plaka olması da bizim açımızdan ayrı bir öne m taşıyordu" dedi.
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8-8-8 çılgınlığı
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