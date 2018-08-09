Bahis çetesi lideri öğretmen

ABD'de
yayın yapan bir internet sitesi üzerinden "yasadışı bahis" oynatılarak, milyonlarca liralık vurgun yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis Adana
ve Osmaniye
'nin Kadirli ilçesinde 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Operasyonda bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Mahmut D.'nin (40) de aralarında bulunduğu biri kadın 28 kişi yakalandı. Çete lideri Mahmut D.'nin evinden çıkan 35 bin lira ile sağ kolu ve aynı zamanda kendisi gibi beden eğitimi öğretmeni olan N.T.'nin evinden çıkan 5 bin lira nakit paraya el konuldu. Zanlıların emniyetteki sorgusunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre çete lideri okuldayken eşi Buket D.'nin onun yerine geçip, evdeki bilgisayarlar aracılığıyla yasadışı bahis trafiğini yönettiği ortaya çıktı. İnternet üzerinden kendisiyle bağlantıya geçen kişilerin oynamak istediği bahislere onay verip, kazananlara da paralarını hesaplarına aktardığı tespit edildi.
HAFTALIK KAZANÇLARI 150 BİN LİRA
Mahmut D.'nin yasadışı bahislerle haftada 150 bin lira kazandığı, bunu diğer çete üyeleriyle paylaştığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyon lira olduğu öğrenildi.