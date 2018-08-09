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Cebindeki yla seyahat eden yolcu yakalandı

’ın Gevaş ilçesinde ticari taksiyle seyahat eden yolcunun cebinde 52 gram eroin ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 14:25
Cebindeki uyuşturucuyla seyahat eden yolcu yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar devam ediyor. Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktasında devam eden yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan ticari takside arama yapıldı. Seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, yaptıkları kontrol ve aramada, şüphelinin cebinde bulunan poşet içerisinde 52 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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Cebindeki uyuşturucuyla seyahat eden yolcu yakalandı
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