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İtfaiyeden inek kurtarma operasyonu

'nin Buldan ilçesinde boş su kuyusuna düşen gebe inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 22:55
İtfaiyeden inek kurtarma operasyonu

Beyler Mahallesi'nde Cevdet Öncü'ye ait gebe inek, tarlada otlarken yaklaşık 6 metre derinlikteki boş su kuyusuna düştü.

Öncü, düştüğü dar kuyuda mahsur kalan ineğinin çıkarılması için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iple kuyuya indiklerinde gebe olan ineğin yerinden kalkamadığını gördü.

Daha sonra iş makinesi yardımıyla kuyunun kenarını kazan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma ardından ineği kuyudan çıkardı.

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İtfaiyeden inek kurtarma operasyonu
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