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Kargo ile 'ya gönderilen kaftanların içinden çıktı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:46
ekipleri, kargo şirketine operasyonu düzenledi. 'ya gönderilmek üzere paketlenmiş kaftanı açan ekipler, kıyafete emdirilmiş yaklaşık 20 kilo afyon sakızı ele geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Bağcılar'da bulunan bir kargo şirketine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kanada'ya gönderilmek üzere paketlenen bir kıyafet kutusunu açan ekipler, gördükleri karşısında şok oldu. Narkotik ekipleri, paketlenmiş kaftanlara emdirilmiş 19 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına da yansıdı.
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Kargo ile Kanada'ya gönderilen kaftanların içinden uyuşturucu çıktı
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