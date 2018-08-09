Katil koca teslim oldu

Avcılar
'da,
boşanma davası açan öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren zanlı 14 gün sonra teslim oldu. 26 Temmuz'da yaşanan olayda Mehmet Reşit Çelik, boşanma sürecinde, öğretmen eşi Ayşegül Çelik'i sokakta, kayınvalidesi Fehime Küçük'ü ise evinde öldürmüştü.
Önceki gün teslim olan Mehmet Reşit Çelik ifadesinde; "Eşim teyzemin kızı. Liseden beri birlikteydik. Askere gittim, eşim de üniversiteyi kazandı. Okulu bitirdikten sonra 16 yıl önce evlendik. Eşimin anne ve kardeşleri evliliğimizi hiç istemedi. Eşime, 'Sen üniversite okudun o motor ustası, boşan' diyerek aklını çeliyorlardı" dedi.
Sürekli baskı altında olduğunu söyleyen Çelik; "2 yıl önce eşim beni aldattığını söyledi. Sonra benim aldattığımı iddia etti. En son Ramazan Bayramı'nda annesi sevk edilen
ri bize geldiğinde beni evden attılar. Eşim boşanma davası açtı. Konuşmak için buluştuğumuzda 'Sana artık ihtiyacım yok' dedi. Ben de öfkelenerek silahımla ateş ettim. Son kez çocuklarımı görmek için kayınvalideme gittiğimde tartışma sırasında onu da vurdum. 2 çocuğumuz vardı. Yaptıklarımdan çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Çelik tutuklandı.