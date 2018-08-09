Mehmet Demirkol kimdir ve kaç yaşındadır?

Mehmet Barbaros Demirkol, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbullu terzi bir anneye ve Hataylı devlet memuru bir babaya sahiptir. Mehmet Demirkol lise eğitimini Galatasaray Lisesinde almıştır. Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi okuyarak tamamlamıştır.

MEHMET DEMİRKOL KİMDİR?

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1994 yıllarında, bir halkla ilişkiler şirketinde 5 yıl metin yazarlığı yapmıştır. İlk futbol yazısı her hafta yayınlanan Gazete Pazar'da çıktı. Metin yazarlığı ve Futbol yazılarına gazete kapanana kadar devam etti. Yazarlığa başladığı ilk günlerden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Demirkol ayrıca Fenerbahçelidir.

Usta yazar Mehmet Demirkol, 1999 yılında askerlik görevini yerine getirdiği dönemde ülkemizde yaşanan 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşadığı olaylar onu ciddi derecede sarstı. Askerliğini tamamladıktan sonra kendini toparlayabilmek adına Amerika'ya gitti. Amerika dönüşünde aldığı teklifler sonucunda tekrar yazmaya başladı. Çeşitli gazetelerde yazarlığa devam etti. 2002 Dünya Kupası'nı yerinde takip ederek, gözlemlerini paylaşarak gazeteci kimliğini de göstermiş oldu.

2002 Dünya Kupası'ndaki yazıları ve yorumlarını bir araya getirerek "TAEK Han Min Guk – 2002 Dünya Kupası Mektupları" adında eserini yayınladı.

Mehmet Demirkol, Sedef Demirkol ile evli olup iki çocuk babasıdır.