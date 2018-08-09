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sonuçları açıklandı - MPİ 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi !

Milyonlarca vatandaşın beklediği sonuçları dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. Üst üste 9. kez devreden Sayısal Loto sine talep her geçen gün artıyor. Dün akşam yapılan çekilişle beraber devreden miktar tam 14.662.408,98 TL oldu. 8 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen 1138. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar neler oldu? 8 Ağustos Loto burada!

Giriş Tarihi: 9.8.2018 12:00
Sayısal Loto sonuçları açıklandı - MPİ 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmayınca üst üste 9. kez devretti. 8 Ağustos 2018 Sayısal Loto / burada.

8 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişinde 5 bilen 126 kişi 5 bin 462 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 515 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 666 bin 293 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 707 bin 409 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 955 bin 660 lira 82 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı - MPİ 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama!
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