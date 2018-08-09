Sel yıktı, geçti

Ordu
'da etkili olan sağanak yağmur, felakete yol açtı. En ağır hasar Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde meydana geldi. 80 kg yağışın düştüğü bölgede çok sayıda heyelan, toprak kayması da yaşandı, 8 köprü yıkıldı. Ünye'de Cevizdere Köprüsü'nde çökme oluştu. Karadeniz Sahil Yolu
trafiğe kapatıldı. Samsun-Ordu karayolunda araç geçişleri tek şeritten verildi. Ev ve işyerlerinde mahsur kalan yüzlerce vatandaş ise belediye ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
'SON YILLARIN EN BÜYÜK AFETİ'
Cevizdere mevkisinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçi de iş makineleri ve helikopter desteği ile kurtarıldı. Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde, toprak kayması sonucu fındık toplayan 5 kişi yaralandı. İlçedeki Tabakhane Deresi de taştı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyararak, "Devletin tüm imkânları seferber edildi" dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz
da "Son yılların en büyük afetiyle karşı karşıyayız. En büyük tesel
limiz can kaybının olmamasıdır" ifadesini kullandı.
ERDOĞAN: YARALAR SARILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla arayan Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu da Ordu'ya gönderdiği kaydedildi.