Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son 24 saatte Karadeniz'de felakete neden olan yağış miktarı

Son 24 saatte 'de felakete neden olan yağış miktarı

'de sel felaketine neden olan yağış son 24 saatte en fazla Bafra'da etkili oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 09:57
Son 24 saatte Karadeniz'de felakete neden olan yağış miktarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edilen bilgiye göre 24 saat içinde Bafra'da metrekareye 122.7 kilogram yağış düştü. Köprülerin yıkıldığı, ev ve işyerlerinin su altında kaldığı Ordu'da ise en fazla yağışı metrekareye 83.2 kilogram ile Çaybaşı aldı.

YAĞIŞ REKORU: 171.3 KİLOGRAM!

Ünye'de metrekareye 55.2 kilogram, Fatsa'da ise metrekareye 51 kilogram yağış düştü. Ordu'da yağış rekoru 1975 yılına ait. 13 Haziran 1975'te kentte metrekareye 171.3 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Bölgenin rekoru ise 'ta. Zonguldak'ta 1 Ağustos 1955'te metrekareye 431.5 kilogram yağışın düştüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son 24 saatte Karadeniz'de felakete neden olan yağış miktarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN