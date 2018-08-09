Son dakika: Göçmen faciası geliyorum demiş! 2 kişilik lastik bota 13 kişi binmişler

Kuşadası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

Olayın ardından Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmada, facianın lastik bota kapasitesinin üzerinde binilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Sahil güvenlik görüntülerinden ortaya çıkan sonuca göre, 2 kişi kapasiteli lastik lastik bota 8'si çocuk 13 kişi bindiği belirlendi. Cenazeleri morga kaldırılan göçmenlerin tamamının Irak uyruklu oldukları, bottaki sadece bir kişinin Suriyeli olduğu tespit edildi.

Aydın'da göçmenlerin botu battı: 9 ölü



KAZADAN SAĞ KURTULANLAR SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Bu arada, faciada hayatını kaybeden kaçak göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazadan sağ olarak kurtulanlar da teşhis amacıyla morga geldi. Sinir krizleri geçiren kaçak göçmenler yaşadıkları şok yüzünden konuşmakta zorlandığı dikkat çekerken, 14 kişi olduklarını ve başka kayıpları bulunmadığını söylediler. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kuşadası Cumhuriyet Savcısı hastaneye gelerek araştırma yaptı.