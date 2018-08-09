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Kargo götürdüğü kadınlara ını gösterdiği iddiasıyla tutuklandı

'nin Gölcük ilçesinde, kadınlara ını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen kargo firması çalışanı T.D. (19), tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:57

Gölcük Piyalepaşa Mahallesi'nde oturan bir kadın, dün polis merkezine giderek, kargo firması çalışanının tacizde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kadın, kapı zilinin çaldığını, açtığında karşısında kargo firması çalışanını gördüğünü, şahsın elindeki kargo paketini ı bölgesinde tuttuğunu, kargoyu kime getirdiğini sorduğunda paketi aşağıya indirdiğini ve fermuarının arasından cinsel organını gördüğünü, şahsı kovup kapıyı kapattığını söyledi.

Kadının şikayette bulunduğu sırada bir başka kadın daha polis merkezine gelerek aynı kişi hakkında şikayette bulundu. Şehitler Mahallesi'nde oturan kadın şikayetinde, kargo çalışanının evine sipariş ettiği yatağı getirdiğini, isterse evinin içine kadar yardımcı olabileceğini, ancak kendisinin kabul etmediğini, 5-10 dakika sonra tekrar gelip kapıyı çaldığını, fermuarı açık bir şekilde cinsel organını gösterdiğini ve korkup kapıyı kapattığını söyledi.
Şikayetler üzerine polis, kargo firması çalışanını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklandı.

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Kargo götürdüğü kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla tutuklandı
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