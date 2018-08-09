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Tatilleri kabusa döndü!

’nın Kaş ilçesinde 4 yaşındaki çocuk denizde boğuldu. yaşlı baba oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 16:55
Tatilleri kabusa döndü!

Edinilen bilgiye göre, 'dan Kaş ilçesine ailesiyle tatile gelen , dün öğle saatlerinde bir plaja gitti. Bu sırada 4 yaşındaki , gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

OĞLUNUN CENAZESİNİ MORGTAN KUCAĞINDA TAŞIDI

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesikaldırılanlan Üzeyir Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadAntalyalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından baba Mustafa Yılmaz, oğlunun cenazesini morgtan kucağında taşıdı. yaşlı baba araca güçlükle binerken, kucağına aldığı oğlu ile morgtan ayrıldı.

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Tatilleri kabusa döndü!
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