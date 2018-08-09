Ünye ve Fatsa'ya üç aylık yağış iki günde düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu'daki şiddetli yağışın ardından yaşanan sel ve heyelana ilişkin, "264 iş yeri kullanılamaz halde, 60'a yakın evde tahribat var. Yine 66 motorlu taşıtta hasar var." dedi.

Bakan Turhan, Trabzon Valiliği'ni ziyaretinde bir açıklama yaptı. Derelerin etrafındaki her türlü oluşumun disipline edilmesi gerektiğini belirten Turhan, "Sadece bina yapılaşması değil. Birincisi dere yatağına tecavüz etmeyeceksiniz. Dere yataklarını ıslah edeceğiz, temizleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Derelerin kum ve taş getirdiğini, sürekli yatak değiştirdiğini anlatan Turhan, bunların zamanında korunmaması durumunda getirdiği rusubatın derenin yönünde değişiklik yarattığına işaret etti.

Derenin büyüklüğüne göre taşkın koruma amaçlı setler yapılması gerektiğine değinen Turhan, "Çevresindeki dokuyu, ağaçlandırma sistemini bilinçli yapmak lazım. Saçak köklü ağaçlardan ziyade derin köklü ağaçlarla derenin etrafını sette varsa setin arkasını takip etmek lazım. Her şeyden önemlisi de tabii yapılaşma, planlama." diye konuştu.

Beşköy'de 20 yıl önce yaşanan bir sel felaketinden sonra genelge çıkarıldığını hatırlatan Turhan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gerek ana dereler gerekse yan derelerin disipline edilmesi, akışın disipline edilmesi ve taşkınların önlenmesi amacıyla bu tür her bir kurumun Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığımızın bununla ilgili alması gereken tedbirler, denetimsel olsun icrai olsun. Bunları yapmadığınız müddetçe biz bu tür facialarda bir vatandaşımız suya kapılmamış mı, bununla teselli buluruz. Her sel kamuya milyarlarca zarar."

Turhan, "Bir sürü altyapı işimiz var yapılacak. Sel olunca, afet olunca burada paranın hesabını yapmıyoruz. Mecburen hayatın kesintiye uğramaması için yol mu yol, vatandaşın mağduriyeti mi mağduriyet giderilsin, evi mi yıkıldı ev yapalım, duvarı mı yıkıldı duvar yapalım, mahsulü mü zarar gördü telafi edelim, dükkanı mı yıkıldı kredi verelim, borcu mu var silelim. Bunların hepsi kaynak. Bunlar genel olarak toplumun kaynağı. Bunun için iklim değişikliği, bilim adamlarımız bunu ifade ediyor. Bu bir gerçek. Bu vaka iklim değişikliği, aşırı yağışlar, yağış rejimimiz değişti yani. Dün Ünye'ye, Fatsa'nın yakın civarına 48 saatte 80 santimetre yağış düşmüş. Metrekareye 80 kilogram. Bu, normalde standart istatistiki ölçümlere göre 3 aya yayılması lazım belki. Bir anda düştüğü zaman afet oluşturuyor. Gittiğimiz orada baktığımız her yerde kimisinin fındık bahçesini almış, kimisinin emeğinden harmanından fındığını almış götürmüş, 264 iş yeri kullanılamaz halde, 60'a yakın evde tahribat var. Yine 66 motorlu taşıtta hasar var. Bunların hepsi bizim milli servetimiz." değerlendirmesini yaptı.