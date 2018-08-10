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Bahis çetesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulundu

ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan çetenin 28 üyesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulunduğu saptandı. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 11:58
Bahis çetesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulundu

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir internet sitesinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, liderliğini bir öğretmenin yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Beden eğitimi öğretmeni olan çete lideri Mahmut D.'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerinden kurduğu bahis sitesinden bahis oynattığı, kendisine yardım eden kişileri de bayilik adı altında sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Bir ortaokulda görev yapan Mahmut D.'nin okulda olduğu zamanlarda ise internet sitesini eşi Buket D.'nin yönettiği ortaya çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışmada Buket D.'nin eşinin derste olduğu sırada, sisteme girerek bahis oynatmak isteyenlere onay verdiği, kazananların ise hesaplarına para aktardığını saptadı. Çetenin bu yolla haftada 150 bin lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

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Bahis çetesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulundu
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