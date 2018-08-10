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Görenler hayrete düşüyor! Bu apartmanın yüzde 70'i

'da büyük bir bölümü olan apartman görenleri hayrete düşürüyor. Malatya'da yüzde 70'i altın kaplama olan 4 katlı apartman tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hacı Abdi Mahallesi'ndeki mimari, Doğu Anadolu'da tek, Türkiye genelinde ise nadir örnekleri bulunan özellikler taşıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:36
Görenler hayrete düşüyor! Bu apartmanın yüzde 70'i altın kaplama

Görenlerin 'saray' diye adlandırdığı apartmanın her dairesinde musluklar ve kapı kulpları 24 ayar dan oluşuyor. Duvar süslemeleri ve mobilyaları da altın varaktan olan yapıdaki işlemlerde bir ressam titizliğiyle çalışılmış olması ise görenlerin ağzını açık bırakıyor. İçindeki eşyalardan dekorasyonuna kadar her şeyi el yapımı olan mimaride diğer yapılardan 100 kat daha pahalı ve dayanıklı malzeme kullanıldı.



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Toplam 24 milyon TL'ye mal olan apartmanın dubleks dairesinde oturmak isteyenlerin 4,5 milyon TL'yi gözden çıkarması gerekirken standart daireler ise 3 milyon TL'den satışa sunuluyor.

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Görenler hayrete düşüyor! Bu apartmanın yüzde 70'i altın kaplama
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