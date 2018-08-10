İş verdi kendisini dolandırınca, Türkiye'ye gelip şikayetçi oldu!

Almanya'nın başkenti Berlin'deki yetimhanede büyüyen Hans Joachum Haussner, küçük yaşlarda sokaklarda gazete satmaya başladı. Türkiye'den Almanya'ya gelen gurbetçilerin çokluğunu gören Haussner, sattığı gazeteler arasına Türk gazetelerini de ekledi. Türklerle dostluğu böyle başlayan Haussner, daha çok para kazanmaya başlayınca gazete bayisi satın aldı. İşlerini iyice büyüten Haussner, bar, diskotek ve restoran gibi büyük işletmeler açtı. Gazete sattığı dönemde Türklerle dostluk kuran Haussner, 120 çalışanından 80'ini de Türklerden seçti. Haussner'in en büyük yardımcısı, Türkiye'den staj için gelen A.M.Ö. oldu. Haussner, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile göz dolduran A.M.Ö.'ye 4 büyük iş yerinin sorumluluğunu verdi. Haussner, parasını yönetmesi için de yetki verdiği A.M.Ö. ile 1975 yılında Alanya'ya tatile geldi.