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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

'in ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen da 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 08:49 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 08:50
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
, bugün saat 03.45 sıralarında ilçesinin Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Cantekin'in idaresindeki 17 AAG 912 plakalı otomobil, yönünden Ayvalık istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu, sürücü Mehmet Cantekin, Fatoş Aslan, Aleyna Güler ve yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu konumunda bulunan Ayşe Aslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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