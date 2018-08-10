Uzun korna çalma cinayeti

Adana
'daki korkunç olay, Seyhan'a bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye'deki iç savaştan kaçıp, ailesiyle birlikte Adana'ya gelen İbrahim Elzekkur (24) elektrikli bisikletiyle yolda ilerlerken, Irak uyruklu Fayek Haşam Yusuf el Süleyman'ın (30) kullandığı motosikletin önünden hızla geçti. Bunun üzerine Iraklı Süleyman, Elzekkur'u uyarmak için kornaya bastı. Ancak korna takılı kalınca uzun süre çaldı. Bunun üzerine Suriyeli Elzekkur geri dönüp "Neden korna çalıyorsun?" diye tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Elzekkur'un Suriyeli yakınları da olaya karışınca tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Iraklı Süleyman'ın darp edildiğini gören Iraklılar da kavgaya karıştı. Kavga sırasında Iraklı Süleyman'ın 20 yaşındaki kardeşi Ali Heşam Yusuf el Süleyman, Suriyeli Elzekkur'u kalbi ve sırtından bıçakladı. Elzekkur kanlar içinde yere yığılırken zanlılar kaçtı. Özel bir tıp merkezine kaldırılan
Suriyeli, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Iraklı 4 kardeş tutuklandı.