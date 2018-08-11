Ordu İkizce'de sel
de heyelan altında hayatını kaybeden Bayram Sekmen
dün Seymenli Merkez Camisi'ndeki son yolucluğuna uğurlandı. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen
ve kardeşi Sezai Sekmen
, o gün yaşananları anlattı. Oğul Sekmen "Babamla selden zarar gören arazileri incelemeye gittik. Bir süre sonra bahçede göçük oluştu. Babam heyelanla bahçeye dolan suyun önünü kesmeye çalışırken bir dakika içinde daha büyük bir heyelan gelerek onu götürdü. Kendi imkânımızla babamı bulamayınca jandarmadan destek istedik. Ekipler geldikten bir saat sonra babamın cansız bedenini balçığın içinde bulduk. Babamla İstanbul
'da çalışıyorduk. Hayali emekli olduktan sonra köyde yerleşmekti. Emekli olduktan sonra köyde yaşamaya başladık ve köy evi hayalimizi gerçekleştirdik. Babam emeklilik hayali olan evde öldü" dedi. 'ANNEM BİLEĞİNİ KIRDI'
Dün babasını aradıkları sırada annesi Turan Sekmen'in yere düşerek el bileğini kırdığını aktaran oğul Sekmen, "Annem ilk tedavisini oldu. Pazartesi ameliyat olacak" dedi. Bayram Sekmen'in kardeşi Sezai Sekmen "Ağabeyimin evden çıkıp da göçük altında kalması bir dakika! Sanki koşarak gitti, göçük onu aldı. Suyun bahçedeki fasulyelere zarar vermemesi için çıkmıştı. O arada toprak gelince aldı götürdü. Yardım çığlığı bile atamadı" dedi.