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Harbiye Açıkhava’da coşkusu

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Harbiye Açıkhava’da MFÖ coşkusu
Efsane müzik grubu , Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında 'da sahne aldı. Usta sanatçılar; Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur sahne performanslarıyla da takdir topladı. Müzik dünyasına 1960'lı yılların sonunda giren pop-rock grubu, enerjileri ile Harbiye'yi adeta salladı. Seyircilerine keyifli anlar yaşatan MFÖ grubu, "Ele Güne Karşı" isimli şarkıyla başladıkları konserde "Mazeretim Var" ve "Mecburen" gibi sevilen şarkılarını yorumladı. Uzun süre ayakta alkışlanan grup, unutulmaz bir konsere imza attı.
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Harbiye Açıkhava’da MFÖ coşkusu
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