Harbiye Açıkhava’da MFÖ coşkusu

Efsane
müzik grubu MFÖ
, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında İstanbul
'da sahne aldı. Usta sanatçılar; Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur sahne performanslarıyla da takdir topladı. Müzik dünyasına 1960'lı yılların sonunda giren pop-rock grubu, enerjileri ile Harbiye'yi adeta salladı. Seyircilerine keyifli anlar yaşatan MFÖ grubu, "Ele Güne Karşı" isimli şarkıyla başladıkları konserde "Mazeretim Var" ve "Mecburen" gibi sevilen şarkılarını yorumladı. Uzun süre ayakta alkışlanan grup, unutulmaz bir konsere imza attı.