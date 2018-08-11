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Kurbanlık boğa 'da ya neden oldu: 5 yaralı

’un Of ilçesinde sahibinin elinden kaçak kurbanlık boğa trafiği birbirine katarak trafik sına neden oldu. nda meydana gelen kazada, boğaya çarpmamak için duran araca arkadan gelen Gürcistan plakalı bir minibüs çarpınca araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 12:40
Kurbanlık boğa Trabzon'da kazaya neden oldu: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa 'na girerken bu sırada önüne çıkan kurbanlığı fark eden 08 ED 233 plakalı kamyonet sürücüsü Şaban Akyıldız, kamyoneti ile yol ortasında durdu.

5 KİŞİ YARALANDI!

Bu sırada arkadan gelen Zaur Sagidnadze'nin kullandığı CSA 707 Güristan plakalı yolcu minibüsü, kamyonete arkadan çarparken sürüklenen kamyonet bariyerlere çarparak durdu. da kamyonet ve minibüsteki 5 kişi yaralanırken, kaçan boğa ise bir süre sonra sahibi tarafından yakalanarak kontrol altına alındı.

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Kurbanlık boğa Trabzon'da kazaya neden oldu: 5 yaralı
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