PMYO polis alımı başvuruları ne zaman? PMYO başvuru şartları neler? 2 bin 500 polis alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Yüksekokulları bünyesine 2 bin 500 polis alımı yapılacağı duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da geçtiğimiz günlerde polis alımına yönelik yaptığı açıklama ile, PMYO polis alımı başvuruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? PMYO başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Akademisi Başvuruları ile ilgili gelen açıklama doğrultusunda henüz tam olarak bir tarih verilmedi. Ancak önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamayla birlikte tüm detaylar netleşecek.

PMYO KAÇ KADIN KAÇ ERKEK ALINACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama doğrultusunda 2 bin 250 erkek memur, 250 kadın memur alınması kararlaştırıldı.